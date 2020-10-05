Вашингтон, , 00:52 — REGNUM Xbox выложила в сеть странное расслабляющее видео. Ролик был опубликован 4 октября на Twitter-странице компании.

В начале этого шутливого видео Xbox предложила геймерам смотреть его в случае, если они расстроились из-за какой-то трудной миссии в игре или забыли «сохраниться». В дальнешем авторы ролика демонстрируют пародию на популярный в YouTube ASMR-жанр (расслабляющее видео), в которой присутствует множество отсылок к индустрии видеоигр.

https://twitter.com/Xbox/status/1312784551979163648

Ранее ИА REGNUM сообщило, что новые консоли Xbox Series X и Xbox Series S получат функцию частичного удаления игр. Представитель компании Джейсон Рональд сообщил, что для освобождения пространства на накопителе система консоли позволит удалять неиспользуемые элементы. Например, можно будет удалить файлы, отвечающие за одиночную кампанию игры, если геймер использует лишь её многопользовательский режим.

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