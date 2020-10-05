Сухум, , 00:51 — REGNUM Ряд ограничительных мер начнёт действовать с 5 октября в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки на территории Абхазии. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба правительства Республики.

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Распоряжение о введении ряда ограничений на территории страны подписал 18 сентября президент Абхазии Аслан Бжания. Согласно документу, в Республике запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе корпоративов и свадеб. Запрещена сдача в аренду залов для свадебных церемоний, которые в Абхазии по традиции проводятся с большим количеством приглашённых. Также рекомендуется ограничить число людей на траурных мероприятиях и соблюдать правила индивидуальной защиты.

На настоящее время в Абхазии подтверждено 1716 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них случаев летального исхода 13, случаев выздоровления 621.

Ранее ИА REGNUM сообщало об увеличении на 11 человек штата республиканской санэпидемстанции Абхазии, где проводят тестирование на коронавирус SARS-CoV-2.

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