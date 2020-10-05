Вашингтон, , 00:38 — REGNUM В сеть выложили видео, в котором показано, как геймеры смогли найти в скайбокcе Halo 3 (объект, играющий роль неба в играх) тайную комнату с концепт-артами. Ролик был опубликован 4 октября на портале Game Rant.

Стоит отметить, что поклонники игры сделали это через 13 лет после её релиза. Издание задалось вопросом о том, почему им удалось обнаружить эту комнату только сейчас.

Видео с YouTube-канала Termacious Trickocity даёт на него ответ: разработчики поставили перед геймерами невероятно сложную задачу.

Напомним, релиз Halo 3 состоялся 25 сентября 2007 года. В качестве основного разработчика выступала студия Bungie, которая известна геймерам по играм серии Destiny.

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