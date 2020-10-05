Вашингтон, , 00:26 — REGNUM После выпуска PlayStation 5 и её контроллера DualSense Sony раз и навсегда намерена решить вопрос о знаках креста и круга на геймпаде. Об этом 4 октября сообщило издание Famitsu.

После старта продаж PS5 на японских версиях консоли кнопка с крестом будет по умолчанию использоваться для подтверждения выбора, а не для отмены, как было ранее. Стоит отметить, что для японских геймеров этот вопрос является важным, поскольку за почти 25 лет после старта продаж первой PlayStation они привыкли к обратной схеме.

Её использование в предыдущих японских версиях PlayStation объясняется культурными различиями. В Японии исторически сложилось так, что символ круга воспринимается как символ правильного решения, а креста — как неправильного. Сейчас Sony решила привести японский стандарт раскладки кнопок по умолчанию в соответствие с глобальным.

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