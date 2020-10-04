Стокгольм, , 23:41 — REGNUM В сеть выложили первый скриншот третьей части игры Payday. Изображение было опубликовано 3 октября на Twitter-странице проекта Payday 2.

Разработчики сообщили, что новая игра создаётся на базе «движка» Unreal Engine. Редакция портала Game Rant отметила, что это позволит улучшить механику стрельбы в игре и графику в целом. Пока создатели Payday 3 не сообщили сроки релиза, ожидается, что игра выйдет в 2022 или 2023 году.

https://twitter.com/PAYDAYGame/status/1312356279596220416

Напомним, релиз Payday 2 состоялся 13 августа 2013 году. Игра представляет собой симулятор ограбления, её разработкой занималась шведская студии Overkill Software.

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