Вашингтон, , 23:30 — REGNUM В сеть выложили скриншоты будущего автосимулятора Need for Speed: Hot Pursuit Remastered. Об этом 4 октября сообщил портал DSOGaming.

Стоит отметить, что это произошло накануне официальной презентации компании Electronic Arts, которая должна состояться завтра, 5 октября 2020 года. Кроме того, инсайдеры сообщили, что разработкой игры занимается студия Stellar Entertainment, которая работала над ремастером (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) аркадных гонок Burnout Paradise.

https://twitter.com/jtopicshow/status/1312830481763692544

https://twitter.com/Eurogamer_CZ/status/1312773620226297856

Ранее СМИ сообщили, что релиз Need for Speed: Hot Pursuit может состояться 6 ноября 2020 года. До этого сайт компании Amazon допустил утечку информации, согласно которой игра может выйти 13 ноября 2020.

Читайте ранее в этом сюжете: Electronic Arts подразнила фанатов игры Need for Speed: Hot Pursuit

Читайте развитие сюжета: Payday 3: опубликован первый скриншот игры в жанре симулятора ограбления