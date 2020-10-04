Москва, , 23:28 — REGNUM 27 пациентов с COVID-19 скончались в столице России за минувшие сутки. Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

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«В Москве скончались 27 пациентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у скончавшихся от COVID-19 пациентов ранее был получен положительный результат тестов на SARS-CoV-2 и подтвержден диагноз «пневмония».

Отметим, что сутками ранее в Москве от COVID-19 умерли 29 пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, 4 октября оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что за последние сутки в столице России было выявлено 3327 новых подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2.

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