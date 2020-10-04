Хант Валли, , 23:16 — REGNUM Студия ZeniMax Online, занимающаяся разработкой массовой многопользовательской игры Elder Scrolls Online, ищет сотрудников для некого нового проекта. Об этом 4 октября сообщил портал Game Rant.

Издание обратило внимание, что компания выложила в сеть список вакансий, в котором присутствуют должности в отделах разработки, программирования, дизайна и т.д. Автор статьи отмечает: объём списка даёт понять, что ZeniMax Online открывает новый проект некой AAA-игры (игры топ-уровня). К сожалению, пока он находится на ранней стадии реализации и о нём нет никакой информации.

Стоит отметить: представитель ZeniMax Online Алекс Тардиф написал в своей публикации в Twitter, что разработчики будут создавать игру на базе совершенно нового движка.

Напомним, в сентябре 2020 года Microsoft купила компанию ZeniMax, подразделением которой является ZeniMax Online. Стоит отметить, что игра Elder Scrolls Online пока является единственным проектом студии.

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