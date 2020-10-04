Минск, , 23:16 — REGNUM 4 октября в Минске и других городах Белоруссии в ходе протестных митингов были задержаны десятки человек. Об этом сообщается на сайте правозащитной организации «Весна».

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»

По информации правозащитников, в Белоруссии всего были задержана 200 участников акций протеста, которые выступают против итогов президентских выборов.

Отмечается, что некоторых активистов из числа задержанных уже отпустили.

Как передавало ИА REGNUM, 4 октября пресс-секретарь бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Анна Красулина заявила, что белорусская оппозиция составила собственный список санкций против «ответственных за насилие» представителей власти республики, в который вошли порядка 800 человек.

Читайте также: Оппозиция Белоруссии создала расширенный список санкций против властей