Париж, , 22:34 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 32 230 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 32 пациента. Об этом в воскресенье, 4 октября, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна – все новости»

По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 12 565 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 619 тыс.

Напомним, 29 сентября во Франции было зафиксировано 16 972 новых случая заражения SARS-CoV-2.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 4 октября во Франции на 82 году жизни скончался основатель бренда Kenzo Кэндзо Такада, ранее заразившийся коронавирусом.

Читайте также: Ушел из жизни основатель бренда Kenzo Кэндзо Такада