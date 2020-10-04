Москва, , 22:22 — REGNUM В рамках стрима, специально проведённого для фестиваля Comic Con Russia Online 2020, разработчики Cyberpunk 2077 продемонстрировали озвучку игры. Ролик был опубликован 3 октября на YouTube-канале проекта.

Мужскую версию главного героя озвучит Егор Васильев, женскую — Юлия Горохова. Свой голос Джонни Сильверхенду, которого сыграет Киану Ривз, подарит Илья Бледный. Также в проекте участвуют Иван Породнов (Джеки Уэлс) и Ингрид Олеринская (Джуди Альварес).

Создатели игры дали понять российским геймерам, что в ней будет много нецензурной лексики. Они также отметили, что за основу перевода был взят не английский, а польский текст, что позволило с минимальными искажениями передать игру слов. Например, некоторые шутки и анекдоты в русской версии Cyberpunk 2077 будут кардинально отличаться от их английских вариантов.

Напомним, релиз Cyberpunk 2077 запланирован на 19 ноября 2020 года. Ранее разработчики выложили в сеть новый тизер-трейлер игры, в котором появился Киану Ривз.

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