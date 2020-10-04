Москва, , 19:25 — REGNUM Неправильно используемая маска является самым опасным предметом во время пандемии SARS-CoV-2. Об этом рассказала врач-терапевт Лариса Алексеева в разговоре с «Вечерней Москвой».

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По ее словам, в случае неправильного обращения с защитной маской можно нанести серьезный вред организму.

Алексеева отметила, что внешняя сторона маски сразу становится очень опасной, если кто-то «чихнет на тебя на уровне лица». По ее словам, когда «неэффективным носителям масок» становится неудобно, они просто хватают эту маску, сворачивают, убирают в карман.

«Потом теми же руками трогают лицо, — говорит врач-терапевт. — Потом ту же маску снова надевают, несут домой».

По ее словам, маску нужно использовать четко следуя рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы она не стала источником повышенной опасности для вас и ваших родных.

Как передавало ИА REGNUM, 4 октября федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в РФ впервые с середины мая 2020 года зафиксировано более 10 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.

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