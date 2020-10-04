Ханты-Мансийск, , 18:25 — REGNUM Губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила главе города Нягани дрессировать бездомных собак для выявления носителей коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «СургутинформТВ».

Собака

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На встрече с главой Нягани Иваном Ямашевым глава региона сообщила о многочисленных жалобах жителей города на полчища бездомных собак в муниципалитете. Мэр города не отрицает наличие и остроты проблемы, отметив, что на передержке сейчас находятся 43 бесхозяйных животных.

«Посмотрите, какой породы собаки у вас содержатся. Если шалайка, то, говорят, их можно надрессировать для выявления тех из нас, кто переносит коронавирусную инфекцию. Так что такого рода проект может состояться», — предложила Наталья Комарова.

Отмечается, что Иван Ямашев идею главы Югры поддержал, анонсировав открытие в Нягани площадки для дрессировки собак.

Как ранее сообщала телекомпания «Вести», гибрид шакала и лайки — шалайки, обладают уникальным чутьём, и, действительно, распознают запахи взрывчатки, наркотиков и коронавируса. Сейчас кинологическая служба авиакомпании «Аэрофлот» готовит 15 шалаек, натасканных на распознавание больных с COVID-19