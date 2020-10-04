Москва, , 16:24 — REGNUM Более 20 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом в воскресенье, 4 октября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 16:21 мск в аэропорту «Шереметьево» задержано два рейса, еще один отменен; в аэропорту «Домодедово» задержано четыре рейса, еще шесть отменено; в аэропорту «Внуково» отменено восемь рейсов, еще два задержано.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 3 октября руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что с 8 октября в европейской части России начнется понижение дневной температуры до 13−16°С.