Калуга, , 16:35 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 67 человек за последние сутки, сообщает 4 октября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне было зарегистрировано 65 подтверждённых случаев.

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Всего в регионе 9 тыс. 516 положительных результатов тестов получили подтверждение, 1 тыс. 711 человек находятся на лечении, 7 тыс. 734 человек выздоровели, 74 человека умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (531), в Обнинске (243), в Людиновском районе (135), в Боровском районе (132), в Дзержинском районе (90) и в Козельском районе (84).

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