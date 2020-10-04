Донецк, , 15:51 — REGNUM В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции школьники Донецкой Народной Республики 5 октября уходят на трехнедельные каникулы. Соответствующий приказ № 1346 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки ДНР от 25.08.2020 года № 1172» подписал министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков, сообщает официальный сайт Донецкой Народной Республики.

Документом установлены сроки учебных четвертей. Первая четверть продлится с 1 сентября по 4 октября 2020 года, вторая — с 26 октября по 30 декабря 2020 года, третья — с 8 января по 21 марта 2021 года, четвертая — с 29 марта по 28 мая 2021 года.

Осенние каникулы установлены на срок с 5 по 25 октября 2020 года, зимние — с 31 декабря 2020 года по 7 января 2021 года, весенние — с 22 по 28 марта 2021 года. Кроме того, для первоклассников установлены дополнительные каникулы с 15 по 19 февраля 2021 года.

Кроме того сообщается, что студенты ВУЗов с 28 сентября по 25 октября остаются на дистанционном обучении. В обычном режиме будут работать образовательные учреждения при государственной службе исполнения наказаний.

«В организациях среднего профессионального образования с 5 и до 25 октября вводится образовательный процесс с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — сообщает источник.

Об организации учебного процесса в высших и средних специальных учебных заведениях говорится в приказах №1348 и №1347 министерства образования и науки, изданных 4 октября.