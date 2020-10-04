Москва, , 15:49 — REGNUM Частичные ограничения, которые связаны с распространением коронавирусной инфекции, будут сохранены в России в течение еще одного года или двух. Об этом 4 октября заявил вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов в беседе с URA.RU.

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«В условиях частичных ограничений нам придется жить еще год-два, пока мы не научимся правильно пользоваться вакцинами», — сказал он и добавил, что также потребуется искать «золотую середину» — вводить какие-либо меры и снижать загруженность врачей.

В то же время Чепурнов указал, что в настоящее время ученые не знают какова результативность и длительность иммунитета при вакцинации от SARS-CoV-2.

«И не узнаем, пока не появится много данных. Причем, вероятно, разные вакцины будут давать иммунитет разной силы и длительности. Когда мы это узнаем, то будем пользоваться соответствующими вакцинами», — подчеркнул вирусолог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки в России было выявлено 10 499 новых подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.