Санкт-Петербург, , 15:01 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки, то есть в субботу, 3 октября, выявлено 392 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на 34 случая больше, чем в пятницу, и на 90 случаев больше, чем в четверг, 1 октября.

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Таким образом, согласно данным оперативного штаба от 4 октября, только за двое последних суток уровень суточной выявляемости коронавируса в Петербурге увеличился на 30%. В целом за последний месяц суточный показатель вырос на 103%.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге подтверждено 44 358 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 743 человека, в том числе 196 человек выписаны за последние сутки. Это на 17 выздоровевших больше, чем за день до этого.

В то же время от COVID-19 в Петербурге за последние сутки скончались 25 человек. Это немного меньше, чем в Москве, но больше показателя любого другого региона РФ. Общее количество летальных исходов от COVID-19 в Петербурга на 4 октября составляет 3059 случаев. Летальность этой болезни в Петербурге составляет 6,89%.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 21 004 человека. Под медицинским наблюдением находится 2676 человек. Из них 33 человека — в обсерваторе, 695 — контактные лица, 1948 — на самоизоляции.

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