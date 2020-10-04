Санкт-Петербург, , 14:39 — REGNUM В Ленинградской области в связи с ростом заболеваемости разворачиваются дополнительные койки для приема пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе областной администрации.

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«С сегодняшнего дня дополнительные койки развернуты в Сиверской и Бокситогорской больницах. Прием пациентов с подозрением на «ковид» также ведется в Ленинградской областной клинической больнице, Всеволожской, Кировской, Приозерской и Волховской больницах», — говорится в сообщении пресс-службы.

Общее количество специализированных коек в Ленинградской области увеличено с 866 до 1026. В региональных стационарах на 4 октября находится 649 пациентов, из них 463 — с внебольничной пневмонией, 186 с подтвержденным диагнозом COVID-19.Общее количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Ленобласти, по данным Роспотребнадзора, составляет 8483 случаев, в том числе 78 новых носителей выявлены за последние сутки. Выздоровели 5236 человек. Скончались от COVID-19 в регионе ровно 100 человек.

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