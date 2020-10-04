Салехард, , 14:20 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 141 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает 4 октября региональный оперативный штаб.

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Из них 12 новых случаев зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов, в Ноябрьске — 28, в Салехард — 21, Лабытнанги — 18.

Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 134 случая.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 4 октября зарегистрировано 15 944 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 13 516 человек, 101 пациент с COVID-19 скончался.