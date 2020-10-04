Нижний Новгород, , 14:18 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 4 октября выявили 201 новый случай заражения коронавирусом, что стало максимальным показателем прироста заражений за сутки с 24 июля. Накануне сообщалось о 199 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 33 176 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки в регионе выписаны 50 человек, всего выздоровели с начала пандемии 28 709 нижегородцев. Скончались от последствий заражения коронавирусом 588 жителей области, двое — за минувшие сутки. Накануне сообщалось о трех летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

В настоящее время за вычетом выздоровевших и умерших число активных носителей коронавируса в области составляет 3879 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 4 октября выявили 1231 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Накануне сообщалось о 1225 новых носителях SARS-CoV-2 в округе, что стало максимальным суточным приростом заражений с июня. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 163 220 случаев.

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