Минск, , 14:18 — REGNUM В Белоруссии по состоянию на 4 октября зарегистрировано 80 295 случаев инфицирования SARS-CoV-2, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

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75 239 человек выздоровели, 857 — скончались от осложнений заболевания.

За весь период эпидемии в республике провели 1 936 540 тестов для выявления коронавирусной инфекции.

Отметим, за сутки в республике выявили 443 новых случая заражения коронавирусом, 91 человек выздоровел, шесть человек скончались. В минувшие сутки было проведено 20 200 тестов на SARS-CoV-2.