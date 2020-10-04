Рязань, , 13:34 — REGNUM В Рязанской области 4 октября подтверждено 52 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на три положительных теста больше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области был зарегистрирован 8371 носитель вируса. После выздоровления были выписаны 6792 пациента, в том числе четыре — за последние сутки.

За весь период скончались 52 человека. Новых летальных случаев не зарегистрировано за последние сутки.

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