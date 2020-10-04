Владимир, , 13:22 — REGNUM Во Владимирской области 4 октября подтверждено 54 новых случая заражения коронавирусом — на шесть больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрированы 7483 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 5975 пациентов, в том числе два человека — за последние сутки.

За весь период скончались 226 человек, три новых случая подтверждено за последние сутки.

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