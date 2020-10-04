Нур-Султан, , 14:18 — REGNUM За сутки в Казахстане выявили 71 лабораторно подтвержденный случай инфицирования коронавирусом. У 193 человек выявили симптомы коронавирусной инфекции, однако результат их теста на SARS-CoV-2 оказался отрицательным, сообщает 4 октября пресс-служба министерства здравоохранения.

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Источник также сообщает о трех летальных случаях, зарегистрированных за сутки среди пациентов, результат теста на коронавирус которых бил положительным.

На текущий момент в Казахстане лечение от COVID-19 получают 3229 инфицированных, среди которых 74 ребенка. 1774 пациента находятся в стационарах 1455 — лечатся амбулаторно.

«85 человек находятся в тяжелом состоянии, 13 — крайней степени тяжести, 21 — на аппаратах ИВЛ», — говорится в сообщении.

В министерстве здравоохранения Казахстана также сообщают, что с момент начала эпидемии в стране было зарегистрировано 108 177 пациентов с положительным результатом теста на SARS-CoV-2. Смертность среди данной категории пациентов за весь период эпидемии составила 1743 летальных случая. С 1 августа по 4 октября в республике зарегистрировали 33 571 пациента с симптомами инфицирования коронавирусом, результат теста на коронавирус у которых был отрицательный. С 1 августа по 4 октября умерли 358 пациента с отрицательным результатом теста на SARS-CoV-2.