Липецк, , 13:17 — REGNUM В Липецкой области 4 октября подтверждено 44 новых случая заражения коронавирусом — на один больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона выявлено 6275 положительных тестов.

За весь период наблюдения 5490 человек были выписаны после курса лечения. 46 человек скончались. Новых летальных случаев за последние сутки не зарегистрировано.

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