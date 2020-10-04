Курск, , 13:15 — REGNUM В Курской области 4 октября зарегистрировано 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на пять больше, чем было подтверждено 2 октября, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 8320 положительных тестов.

Выписаны после выздоровления были 6855 пациентов, в том числе 27 — за последние сутки. Скончались 58 человек. Новых летальных случаев подтверждено не было.

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