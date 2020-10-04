Астрахань, , 12:58 — REGNUM В Астраханской области 4 октября подтверждено 48 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

Всего в регионе зарегистрировано 7352 положительных теста. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 779 человек.

Выздоровели 6762 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 119 человек скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,93.

Читайте развитие сюжета: В Астраханской области скончалась ещё одна пациентка с COVID-19