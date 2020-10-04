Ростов-на-Дону, , 11:57 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано девять летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 4 октября.

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Жертвами COVID-19 стали четыре женщины в возрасте от 67 лет до 81 года и пятеро мужчин в возрасте от 54 до 85 лет. Все пациенты страдали рядом хронических заболеваний.

Общее число летальных исходов среди пациентов с подтверждённым результатом теста на коронавирус достигло 532 человек.

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