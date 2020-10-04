Ростов-на-Дону, , 11:39 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 234 новых случая заражения коронавирусом. Этот показатель стал рекордным за последние несколько месяцев, передаёт ИА REGNUM 4 октября.

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Число муниципальных образований, где подтверждены новые случаи заражения коронавирусом, увеличилось до 34. Так, в Ростове-на-Дону выявили 77 носителей инфекции, в Каменске-Шахтинском — 24, в Новошахтинске — 23, в Новочеркасске — 18, в Шахтах — 13, в Таганроге — 12, в Орловском районе — десять. 29% новых заболевших COVID-19 — пожилые люди старше 66 лет, 4,7% — дети.

С начала пандемии в Ростовской области положительный результат теста на коронавирус получили 22 тыс. 805 человек.

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