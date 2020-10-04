Москва, , 11:52 — REGNUM За последние сутки в столице России было выявлено 3327 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 4 октября сообщает оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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В результате этого общее число выявленных в Москве заразившихся коронавирусом выросло до 303 940.

Также уточняется, что за этот же период в столице РФ от COVID-19 скончались 29 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов увеличилось до 5343.

В тоже время, указывается, что на сегодняшний день в Москве 253 031 человек вылечился от нового заболевания, 944 из которых — за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее в Москве за истекшие сутки было выявлено 2284 новых заразившихся SARS-CoV-2.