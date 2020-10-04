Москва, , 11:52 — REGNUM За минувшие 24 часа в столице России было госпитализировано 884 пациента с COVID-19. Об этом 4 октября сообщает оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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«За сутки госпитализировано 884 пациента с COVID-19», — говорится в сообщении и добавляется, что в настоящее время к аппаратам ИВЛ в Москве подключено 287 заболевших.

Также уточняется, что за этот же период в столице РФ было выявлено 3327 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее в Москве за истекшие сутки было выявлено 2284 новых заразившихся SARS-CoV-2.