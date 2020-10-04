Екатеринбург, , 10:54 — REGNUM В Свердловской области за 4 октября выявили 172 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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По сравнению с 3 октября отмечен рост числа заразившихся. Из них 102 в Екатеринбурге. Также такие случаи есть в Алапаевске, Верхней Пышме, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Серове и ряде других территорий.

За весь период пандемии в регионе обнаружено уже 29 812 носителя коронавируса. 22 164 выздоровели. Ещё 612 граждан скончались от COVID-19. Число заразившихся коронавирусом, но умерших от других заболеваний, официально не разглашается.