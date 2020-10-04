Челябинск, , 10:39 — REGNUM В Челябинской области за 4 октября скончались ещё пять пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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От COVID-19 скончался 79 летний мужчина. Ещё один мужчина, 78 лет, а также женщины 65, 68 и 93 лет скончались от других заболеваний. У всех них были сердечно-сосудистые заболевания, а у двоих ещё и сахарный диабет.

Таким образом, общее число умерших на Южном Урале от ковида выросло до 132. А от других заболеваний скончались уже 370 пациентов.