Челябинск, , 10:30 — REGNUM В Челябинской области за 3 октября обнаружено 94 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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Из них семеро школьников. Всего с начала пандемии в регионе было выявлено 17 106 носителей коронавируса. За сутки показатель выявляемости увеличился на одного.

С COVID-19 на лечении находятся 3589 пациента. А выздоровели и выписаны уже 12 973 человека.