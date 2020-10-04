Ханты-Мансийск, , 10:04 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 155 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составил 153 случая.

Основные очаги заражения на 4 октября: Сургут — 41 положительный тест; Ханты-Мансийск — 23; Нефтеюганск — 13; по 10 — в Урае и Нижневартовске.

Всего с начала пандемии в Югре на 4 октября зарегистрировано 23 121 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 21 407 человек, 191 пациент с COVID-19 скончался.

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 3 октября составляет 1,05. Наличие свободного коечного фонда в регионе с учётом запланированных к развертыванию — 42,29%.