Киев, , 09:31 — REGNUM 4140 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили на Украине за минувшие сутки, сообщают данные специализированного ресурса СНБО Украины, опубликованные 4 октября.

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На текущий момент в стране зарегистрировано 226 462 случая инфицирования SARS-CoV-2, 4397 летальных случая (44 за сутки), 100 107 выздоровевших (выздоровели 1370 человек за сутки).

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября супруга бывшего президента Украины Пера Порошенко Марина Порошенко сообщила, что коронавирусом инфицирована одна из их дочерей, а сам Петр Порошенко, ранее сообщивший, что заражен коронавирусом, госпитализирован в одну из больниц Киева с двусторонним воспалением легких.