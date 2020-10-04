Бишкек, , 09:07 — REGNUM В Киргизии выявили 244 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили 4 октября в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с COVID-19.

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На текущий момент в Киргизии подтвердили 47 428 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки численность выздоровевших от COVID-19 составила 140 человек. За весь период эпидемии в Киргизии выздоровели 43 418 человек (91,5%), умерли 1066 человек (2,2%).

На данный момент в условиях стационаров медицинских учреждений лечение от COVID-19 получают 1078 пациентов, амбулаторно — 1411 человек.

Еще четырнадцать медицинских работника за сутки заразились коронавирусом, трое были выписаны из стационаров медицинских учреждений, домашняя самоизоляция завершилась у восьми медицинских работников.

В Киргизии в период пандемии коронавирусом заразились 3318 медработников, 3049 из которых выздоровели и были выписаны из стационаров медицинских учреждений.