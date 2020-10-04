Москва, , 08:52 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что ситуация по коронавирусу в столице стабилизрована, хотя больницы и продолжают заполняться новыми зараженными. Об этом столичный градоначальник заявил сегодня, 4 октября, в эфире телеканала «Россия 1».

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По словам Собянина, несмотря на рост заполняемости московских больниц зараженными коронавирусом SARS-CoV-2, ситуация в городе в целом стабилизровалась. Все идёт к тому, что ежедневно в больницы будут госпитализировать порядка тысячи человек с COVID-19. Остальные переносят заражение бессимптомно, либо им достаточно лечения на дому.

«Мы видим, как активно загружаются наши больницы, ситуация несколько стабилизировалась, но количество больных (госпитализированных —ИА REGNUM) все равно медленно, но верно приближается к тысяче человек в сутки», — сказал Собянин.

Однако он отметил, что среди тех, кого доставляют в больницы с COVID-19 довольно много тяжелобольных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Собянин говорил, что ситуация с коронавирусом в столице «на грани критической». Гражданам старше 65 лет рекомендовано оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания.