Ташкент, , 08:53 — REGNUM По состоянию на 10:00 (08:00 мск) 4 октября в Узбекистане зарегистрировали 58 421 случай инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

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С вечера 3 октября число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Узбекистане составило 183 новых случая.

81 новый случай выявили в Ташкенте, 28 — в Джизакской области, 21 — в Ташкентской области, 18 — в Сырдарьинской, 16 — в Кашкадарьинской, 13 — в Самаркандской, шесть — в Каракалпакстане.

Сообщается о смерти еще двух инфицированных коронавирусом.

На текущий момент в республике вылечили 54 854 инфицированных (94%). 3088 пациентов находятся на лечении, 573 из них находятся в тяжелом состоянии, 252 — в критическом.