Вашингтон, , 07:52 — REGNUM Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 было подтверждено у личного помощника президента США Дональда Трампа Ника Луны. Об этом 4 октября сообщает агентство Bloomberg.

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По данным агентства, Луна, сопровождавший американского лидера во многих поездках, присутствовал и на первых теледебатах Трампа с кандидатом от Демократической партии Джозефом Байденом. Дебаты состоялись в Кливленде в штате Огайо. Кроме того, Луна 1 октября принимал участие во встрече президента США со сторонниками в штате Нью-Джерси.

Также уточняется, что Луна женат на сотруднице Белого дома, которая входит в круг помощников супруга дочери Трампа и его старшего помощника Джареда Кушнера.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выявлении заражения коронавирусом нового типа у экс-советника президента США Дональда Трампа Кэллиэн Конуэй, у помощницы президента США Хоуп Хикс, у трёх журналистов из пула Белого дома, а также у самого американского лидера и его супруги Мелании Трамп.

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