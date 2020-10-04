Москва, , 03:44 — REGNUM Извинения за долговременный сбой в работе Telegram принёс пользователям его создатель Павел Дуров 4 октября в своём аккаунте в мессенджере.

Как пояснил Дуров, сбой в работе мессенджера наблюдался из-за неисправности оборудования. В настоящее время все неполадки уже устранены, кроме того, в сетевое программное обеспечение внесены изменения, чтобы избежать подобных неполадок в будущем.

Дуров извинился перед пользователями за отсутствие связи и отметил, что в настоящее время идёт работа над безотказной доступностью серверов Telegram для пользователей в режиме 24/7.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сбое в работе мессенджера Telegram. 91% пользователей мессенджера отметили невозможность подключения к серверу.

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