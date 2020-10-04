Лондон, , 01:41 — REGNUM Рекордное число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 за сутки было выявлено в Великобритании. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба минздрава страны.

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Суточный прирост подтверждённых случаев заражения коронавирусом составил 12 872, это рекордный показатель для Соединенного Королевства с начала пандемии COVID-19. Для сравнения, днём ранее, 2 октября, было выявлено 6968 случаев заражения SARS-CoV-2. Число летальных исходов среди пациентов с выявленным коронавирусом составило за прошедшие сутки 49 случаев.

В минздраве Великобритании пояснили, что такой резкий рост числа инфицированных объясняется техническими проблемами, из-за которых в статистику за 3 октября были включены случаи заражения, неучтённые в период с 24 сентября по 1 октября. всего в стране на сегодняшний день насчитывается более 480 тысяч подтверждённых случаев заражения коронавирусом, из них умерли 42 317 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Великобритании признали недостаточную эффективность мер, предпринятых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране.

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