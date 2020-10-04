Москва, , 01:06 — REGNUM Проблемы в работе популярного мессенджера Telegram отметили пользователи по всему миру. Об этом 3 октября сообщает сервис Downdetector, отслеживающий функционирование популярных интернет-ресурсов.

По данным сервиса, сбой в работе Telegram начался около 23:43 мск. Большая часть пользователей отмечает невозможность подключения к серверу мессенджера, таких жалоб поступило 91% от общего числа. Ещё 8% пользователей отмечают проблемы с отправкой и получением сообщений.

На 01:00 мск насчитывалось более 11 тыс. отчётов о сбоях в работе популярного мессенджера. Чаще других жалобы поступают от пользователей в России, а также в Белоруссии, Польше, Италии, Нидерландах, Германии и ряде других стран. В РФ не могут подключиться к мессенджеру в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Туле, Волгограде и других городах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сбое в работе Telegram, который произошёл 25 сентября текущего года.

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