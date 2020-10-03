Анкара, , 23:35 — REGNUM В Турции за последние сутки выявили 1502 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 59 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 3 октября министерство здравоохранения страны.

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По последним данным, всего за весь период с начала эпидемии в Турции выявлено уже 323 014 инфицированных коронавирусом, подтверждено 8384 летальных случая.

Сообщается также, что общее число выздоровевших в стране возросло до 283 тыс.

Как передавало ИА REGNUM, 3 октября министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что в стране началось тестирование на людях трех вакцин от коронавируса.

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