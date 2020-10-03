Москва, , 23:24 — REGNUM В столице России за минувшие сутки скончались 29 пациентов с COVID-19. Об этом в субботу, 3 октября, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

»В Москве скончались 29 пациентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у скончавшихся от COVID-19 пациентов ранее был получен положительный результат тестов на SARS-CoV-2 и подтвержден диагноз «пневмония».

Отметим, что сутками ранее в Москве от COVID-19 умерли 32 пациента.

Как передавало ИА REGNUM, 3 октября в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за минувшие сутки в Москве было выявлено 2884 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что является самым большим числом с 23 мая.

Читайте также: В Москве выявили максимальное число заразившихся коронавирусом с 23 мая