Москва, , 22:46 — REGNUM В Федеральном научном исследовательском центре им. Чумакова Российской академии наук заявили, что применение разрабатываемой в центре «живой вакцины» от COVID-19 может начаться в ноябре 2020 года. Об этом 3 октября сообщил генеральный директор института Айдар Имшухаметов.

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"Первая и вторая фазы испытаний закончатся в ноябре, поэтому полномасштабное применение мы можем начать уже с этого периода. Либо после третьей фазы», — сказал он в эфире телеканала НТВ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минздрав РФ разрешил провести клинические испытания на людях вакцины против COVID-19, разработанной в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН.

Отметим, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». В основе препарата — аденовирус (группа ОРВИ) человека, вызывающий небольшую простуду, с которой человечество уживается не одну сотню лет.

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