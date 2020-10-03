Париж, , 22:17 — REGNUM По данным на вечер субботы, 3 октября, во Франции с начала пандемии умерли 32 155 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 45 человек. Об этом свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции выявили 16 972 новых случая заражения SARS-CoV-2, общее число зафиксированных случаев инфицирования в стране превысило 606 тыс.

Отмечается, что 1276 пациентов в настоящее время находятся в реанимации, что на 11 человек больше, чем днем ранее.

Напомним, 3 октября мэр Парижа Анн Идальго в своем интервью журналу Le Parisien заявила, что за время пандемии SARS-CoV-2 безработица в столице Франции «возросла на 20%».

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