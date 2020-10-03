Красногорск, , 21:40 — REGNUM Новый «Сад памяти» появился в Можайском районе Московской области. Голубые ели, дубы и клёны будут расти, напоминая о подвиге героев Великой Отечественной войны, благодаря их потомкам.

«Несмотря на то, что цель нашей акции — 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны — была достигнута ещё в июле, высадки продолжаются по всей стране и за рубежом, — рассказала федеральный координатор волонтёров международного проекта «Сад памяти» Анна Конорева. — Знаменательно и то, что высадка проходит именно в Можайском районе. Здесь во время оборонительной операции шли ожесточённые кровопролитные бои».

«Волонтёры Победы» весной 2020 года стали главными инициаторами акции в стране и за рубежом. Представители движения принимают участие практически в каждой общественной акции. Сегодня команда также помогала участникам в создании «Сада памяти», но вспоминала и своих героев.

«Я посадила дерево в память о своей прабабушке Августине Авдониной, которая была медсестрой, вытаскивала солдат с поля боя, спасала их жизни под Кёнигсбергом», — говорит заместитель председателя регионального штаба «Волонтёров Победы» в Московской области Карина Саркисян.

У сотрудников лесничества также свои истории. Старший участковый лесничий Николай Белинский посадил дерево в память о деде, которому обязан не только мирным небом, но также именем и выбором профессии.

«Мой дед Николай Дмитриевич Деньгин работал помощником лесничего практически всю жизнь — с перерывом лишь на Великую Отечественную войну. Он начал свой боевой путь из Калужской области, с обороны Москвы. Закончил в Кёнигсберге в звании майора. Я посвятил ему это дерево и много других, которые посадил ранее», — признаётся лесничий.

Не первое и не последнее дерево в память о своём герое посадил ещё один участник акции — потомок адмирала, дважды Героя Советского Союза Сергея Георгиевича Горшкова.

«Войну он встретил в Крыму — обеспечивал оборону Крыма, освобождал Керчь, Новороссийск. Всю войну прошёл вместе с семьёй и маленькими детьми, — делится воспоминаниями, которые передаются из поколения в поколение как семейная реликвия, первый заместитель президента — председателя правления «Почта Банка» Георгий Горшков. — Мне кажется, очень символично, что история героизма, которая затрагивает каждого человека в нашей стране, переходит в экологическую инициативу. Деревья — это тоже продолжение нас, это хорошая память. Я рад, что «Почта Банк» участвует в этой инициативе, а наши клиенты за несколько лет посадили более 4 млн деревьев».

Отметим, что «Почта Банк» с 2014 года реализует эко-проект «Подари лес другу!». Сегодня же благодаря его представителям и другим участникам в Можайском округе появился «Сад памяти». Спустя годы юные саженцы превратятся в высокие деревья. А пока вырасти им помогут вековые лиственницы, которые укроют их от непогоды.

Любой желающий по-прежнему может принять участие в международной акции «Сад памяти», напомнили в оргкомитете. Для этого необходимо посадить дерево у себя дома или на даче и нанести его на карту акции садпамяти2020.рф. В сентябре в подмосковном парке «Патриот» к акции присоединились министры обороны России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана, они посадили яблони. Высадки проходят и за рубежом.

Организаторами акции выступают «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы. Проект реализуется при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов в рамках национального проекта «Экология».