Красногорск, 3 октября 2020, 21:40 — REGNUM Новый «Сад памяти» появился в Можайском районе Московской области. Голубые ели, дубы и клёны будут расти, напоминая о подвиге героев Великой Отечественной войны, благодаря их потомкам.
«Волонтёры Победы» весной 2020 года стали главными инициаторами акции в стране и за рубежом. Представители движения принимают участие практически в каждой общественной акции. Сегодня команда также помогала участникам в создании «Сада памяти», но вспоминала и своих героев.
У сотрудников лесничества также свои истории. Старший участковый лесничий Николай Белинский посадил дерево в память о деде, которому обязан не только мирным небом, но также именем и выбором профессии.
Не первое и не последнее дерево в память о своём герое посадил ещё один участник акции — потомок адмирала, дважды Героя Советского Союза Сергея Георгиевича Горшкова.
Отметим, что «Почта Банк» с 2014 года реализует эко-проект «Подари лес другу!». Сегодня же благодаря его представителям и другим участникам в Можайском округе появился «Сад памяти». Спустя годы юные саженцы превратятся в высокие деревья. А пока вырасти им помогут вековые лиственницы, которые укроют их от непогоды.
Любой желающий по-прежнему может принять участие в международной акции «Сад памяти», напомнили в оргкомитете. Для этого необходимо посадить дерево у себя дома или на даче и нанести его на карту акции садпамяти2020.рф. В сентябре в подмосковном парке «Патриот» к акции присоединились министры обороны России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана, они посадили яблони. Высадки проходят и за рубежом.
Организаторами акции выступают «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы. Проект реализуется при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов в рамках национального проекта «Экология».