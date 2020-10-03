Анкара, , 21:10 — REGNUM В Турции началось тестирование на людях трех вакцин от COVID-19, сообщает 3 октября Anadolu.

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По словам министра здравоохранения республики Фахреттина Коджа, фаза испытаний на людях одной из вакцин может завершиться уже через 7−10 дней.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что «вскоре начнётся производство собственной вакцины и применение её на людях».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября Коджа заявил, что Турция может в самое ближайшее время разрешить испытания российской вакцины от коронавируса на своей территории.

По его словам, документы на вакцину уже проверены, и разрешение на её испытание скоро будет выдано, несмотря на то, что Турция уже испытывает на добровольцах две вакцины собственного производства.